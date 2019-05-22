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Технологии

Летающее такси появится во многих городах мира до 2025 года

Во многих городах по всему миру до 2025 года должны начать функционировать летающие такси. Об этом сообщили представители компании Lilium, которая производит воздушные аппараты.
Летающее такси появится во многих городах мира до 2025 года

В некоторых городах эта услуга будет доступна и раньше. Городские власти многих населенных пунктов по всему миру проявляют огромный интерес к проекту. В то же время в Lilium пока не решили, где именно будут предоставляться соответствующие услуги. Что касается цен на полеты, то они должны быть полностью конкурентоспособными.

Недавно мюнхенские специалисты провели успешные испытания летающего такси Lilium. Аппарат получил 36 электрических реактивных двигателей. Машина рассчитана на пять мест, она функционирует без руля, пропеллеров и хвостовой части. Максимальная скорость движения составляет 300 километров в час.

Производственный процесс пока будет полностью налажен в Германии. Представители компании уже ведут переговоры о локализации. Важен тот факт, что аппараты не производят выбросы СО2. Сейчас проходит процесс оформления всех документов, управление планируется организовать таким образом, чтобы регулярному воздушному авиасообщению не создавалось препятствий.

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Автор: Валерия Орлова
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