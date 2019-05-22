EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Авто

Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин

Эксперты составили перечень авто, которые вызывают наибольший интерес у женщин. Эти модели могут обеспечить мужчинам успех у представительниц прекрасного пола.
Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин

Соответствующий рейтинг составлен британским изданием Askmen. Его сотрудники провели анализ тысяч профилей на площадке для знакомств Zoosk, останавливая выбор на страницах, где имеются фото с автомобилем. Оказалось, что в среднем интерес к мужчине возрастает на 165% в плане входящих сообщений от женщин, если в анкете присутствует снимок его авто. Наибольший спрос отмечается в случае с владельцами машины марки Jeep, они получают на 243% больше сообщений, чем те, у кого нет своего транспорта.

Вторыми среди “любимчиков” девушек оказались владельцы BMW, а тройку лидеров замыкает Toyota. Среди способных пробудить женский интерес авто также оказались такие бренды как Nissan, Land Rover, Mercedes и т.д. В то же время владельцы Honda, Chevrolet, Ferrari, а также Tesla, Lexus и Mazda не могли похвастаться значительным спросом со стороны дам.

Читайте также: Новый российский электромобиль Zetta появится в продаже с ценником в 450 000 рублей

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:01


Читайте также
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
У китайских дилеров появился кроссовер Hongqi HS7 на базе
Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной
Названы три самые надежные иномарки с пробегом из Европы
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Армия США признала непригодными новейшие броневики Oshkosh
Российские умельцы показали, как отремонтировать бампер
УАЗ показал эволюцию интерьера внедорожника “Патриот”
Эксперты назвали последствия регулярного перескакивания
В декабре в России стартует серийный выпуск электрокаров
Озвучены цены на внедорожник Volkswagen Teramont X
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 10:14 Ученые: Воду с Марса откачивает Солнце
22.05, 10:09 Старший сын Елизаветы Боярской запечатлел маму на
22.05, 10:09 Коломойский поздравил Зеленского с инаугурацией
22.05, 10:06 При пожаре в “Зимней вишне” охранники отказались
22.05, 10:01 Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
22.05, 10:00 "Не верят, что могу унывать": Анна Михалкова устала
22.05, 09:54 Сотни тысяч россиян оказались потенциальными банкротами
22.05, 09:48 Британский журналист обвинил Меган Маркл в лицемерии и
22.05, 09:44 Наркодиспансеру предложили присвоить имя Юлии Началовой
22.05, 09:39 До Петросяна Татьяна Брухунова крутила роман с его
22.05, 09:34 Ученые выяснили, в какой стране у мужчин худшая сперма
22.05, 09:30 Гарик Харламов ревнует Кристину Асмус к ее визажисту
22.05, 09:20 Дмитрий Маликов рассказал об отношениях с дочерью и о
22.05, 09:12 Галина Юдашкина отправилась в Израиль со свекровью
22.05, 09:03 В США отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному выплатят
22.05, 08:58 Рустам Солнцев показал "пьяные" танцы Анастасии
22.05, 08:51 В Крыму заявили о готовности мобильных операторов с июня
22.05, 08:50 Водный мир: Нью-Йорк и Лондон могут оказаться под водой
22.05, 08:47 Ученые: Долгое пребывание в космосе провоцирует
22.05, 08:41 Владимир Жириновский прогнозирует удар по Ирану со