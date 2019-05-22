Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин

Соответствующий рейтинг составлен британским изданием Askmen. Его сотрудники провели анализ тысяч профилей на площадке для знакомств Zoosk, останавливая выбор на страницах, где имеются фото с автомобилем. Оказалось, что в среднем интерес к мужчине возрастает на 165% в плане входящих сообщений от женщин, если в анкете присутствует снимок его авто. Наибольший спрос отмечается в случае с владельцами машины марки Jeep, они получают на 243% больше сообщений, чем те, у кого нет своего транспорта.Вторыми среди “любимчиков” девушек оказались владельцы BMW, а тройку лидеров замыкает Toyota. Среди способных пробудить женский интерес авто также оказались такие бренды как Nissan, Land Rover, Mercedes и т.д. В то же время владельцы Honda, Chevrolet, Ferrari, а также Tesla, Lexus и Mazda не могли похвастаться значительным спросом со стороны дам.

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Автор: Марина Вебер

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