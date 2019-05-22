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Шоу-бизнес

Старший сын Елизаветы Боярской запечатлел маму на прогулке с коляской

Старший сын сфотографировал актрису Елизавету Боярскую на прогулке с коляской. Соответствующее фото появилось в ее профиле в социальной сети Instagram.
Старший сын Елизаветы Боярской запечатлел маму на прогулке с коляской

Елизавета Боярская стала мамой во второй раз в декабре прошлого года. Скоро малышу, которого назвали Григорий, исполнится полгода. Вместе с супругом Максимом Матвеевым актриса воспитывает и старшего сына Андрея, родившегося в 2012 году. Недавно она вместе с сыновьями прогулялась по Санкт-Петербургу. Пока Боярская укачивала младшего ребенка, старший сфотографировал ее.

В одном из недавних интервью актриса признавалась, что старается воспитывать маленького Андрея, как самого настоящего мужчину: он всегда помогает маме нести тяжелые сумки. Максим Матвеев полагается на опыт своих родителей, когда речь заходит о поучительных моментах.

К слову, после родов Елизавета Боярская быстро вышла на работу. Вместе с новорожденным Григорием она приходила на репетиции в театр. Пока звездная мама была на сцене, малыш спал за кулисами в люльке.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:09


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