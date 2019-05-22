При пожаре в “Зимней вишне” охранники отказались выпускать людей из магазина
Во время пожара в ТЦ “Зимняя вишня” в Кемерово охранники одного из магазинов отказывались выпускать людей. Об этом потерпевшие рассказали в рамках заседания, проходившего в Заводском районном суде.
Признанная потерпевшей девушка-подросток отметила, что когда в “Зимней вишне” начался пожар, несколько охранников находящегося в ТЦ магазина сперва отказались выпускать людей. Они направили их другому выходу, но там посетителям сказали возвращаться обратно. Открыть дверь сотрудники согласились, только когда находившиеся в толпе мужчины пригрозили их избить.
Мать девушки слова дочери подтвердила, отметив, что каких-либо табличек или планов эвакуации в помещении не было. Люди выходили сами, потому что знали, куда идти. В то же время женщина предположила, что возникшая ситуация обусловлена паникой среди граждан и сотрудников ТЦ, поскольку многие не знали, что делать и как себя вести.