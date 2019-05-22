Беременная Катя Колисниченко рассказала, что три раза увеличивала ягодицы
Бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» Катя Колисниченко, которая находится в «интересном» положении, призналась своим многочисленным поклонникам, что до беременности три раза увеличивала ягодицы. На откровенный разговор звезда решилась в соцсети Instagram.
Катя Колисниченко в последнее время стала чаще общаться с поклонниками в социальных сетях и регулярно отвечает на вопросы пользователей. Недавно знаменитость призналась, что до беременности три раза увеличивала ягодицы. Медики проводили коррекцию по методике липофиллинг, которая позволяет при помощи трансплантации собственной жировой ткани корректировать различные контуры тела. Поклонники поинтересовались, какая необходимость была в таком большом количестве операций. Катя Колисниченко призналась, что с первого раза достичь желаемого результата не удается, поэтому и приходится решаться на повторные процедуры.
Также бывшая звезда телешоу рассказала, что увеличивала себе бюст и дважды делала ринопластику. Поклонники желают будущей маме удачных родов и здоровья. При этом пользователи надеются, что с рождением малыша у Кати Колисниченко не останется времени на подобные идеи, поскольку она и без них «удивительная красавица».