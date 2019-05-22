Коломойский поздравил Зеленского с инаугурацией SMS-сообщением
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский поздравил нового президента страны Владимира Зеленского с инаугурацией, прислав ему SMS-сообщение. Он объяснил, почему не приехал на торжественное мероприятие.
По словам Игоря Коломойского, он не посетил инаугурацию Зеленского, поскольку на ней присутствовали очень много представителей СМИ. Бизнесмен уверен, что ему бы стали задавать ненужные вопросы.
Инаугурация Владимира Зеленского состоялась в понедельник, 20 мая. В ходе своей речи за трибуной Верховной Рады он пообещал кардинально изменить жизнь украинцев и прекратить военные действия в Донбассе. По словам Зеленского, он не боится потерять свою должность в отличие от его предшественников. На повестку дня новоизбранный президент сразу вынес ряд вопросов, касающиеся роспуска парламента, принятия законов о снятии депутатской неприкосновенности и введения уголовной ответственности за незаконное обогащение.