Татьяна Навка появилась на Каннском фестивале в белом костюме и бриллиантах

Фигуристка прилетела в Канны для участия в церемонии вручении премии молодым актёрам Trophee Chopard. Навка является «лицом» швейцарского ювелирного дома, поэтому она была официально приглашена присутствовать на вечеринке в рамках 72-го Каннского фестиваля.Для официальной части вечера спортсменка выбрала белоснежное платье-смокинг от Ralph Lauren, а также бриллиантовое колье и серьги от ювелирного бренда, который она представляет.Звезда была не единственной представительницей России на красной ковровой дорожке в этом году. В Каннах уже были замечены Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Виктория Боня и Наталья Водянова. Фотографию с которой Навка показала в Stories.Еще один необычный лук и новый набор украшений от Chopard Татьяна Навка продемонстрировала на следующей вечеринке. Это был блестящий брючный костюм и массивное колье. Фотографиями с визита на кинофестиваль олимпийская чемпионка поделилась в своем Instagram. Подписчики выразили восхищение лаконичным стилем своего кумира и написали множество лестных отзывов.

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Автор: Криворотько Наталья

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