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Авто

Озвучены главные признаки “умирающих” свечей зажигания в авто

Эксперты озвучили главные признаки того, что свечи зажигания в авто скоро придут в негодность. Своевременная замена устройства позволит предупредить непредвиденные ситуации на дороге и улучшить работу машины.
Озвучены главные признаки “умирающих” свечей зажигания в авто

Хотя считается, что этот элемент может служить до 60 тысяч км, оптимально менять их после 20-30 тысяч км, что зависит от пробега самой машины. Указывать на необходимость замены свечей зажигания может и тот факт, что авто стало хуже заводиться, особенно если мотор не был прогрет. Это значит, что детали загрязнились, а ее обновление позволит решить проблему.

Еще одним верным признаком того, что вскоре свечи потребуют замены, может выступать повышенный расход топлива. Обусловлено это тем, что старые и загрязненные свечи не в состоянии нормально выдавать искру, что отражается на скорости воспламенения топлива и динамике транспортного средства в целом.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:50


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