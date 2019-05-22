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Шоу-бизнес

Максим Виторган посмеялся над высказыванием Ксении Собчак на тему мести

Максим Виторган посмеялся над своей бывшей супругой Ксенией Собчак после ее высказываний о хороших людях и мести. Дискуссия развернулась между бывшими возлюбленными в Instagram.
Максим Виторган посмеялся над высказыванием Ксении Собчак на тему мести

Накануне Ксения Собчак опубликовала в соцсети пост, где порассуждала на тему мести и того, каких людей можно считать хорошими. В комментариях свое мнение по поводу слов бывшей высказал Максим Виторган, назвав формулировку телеведущей очень емкой. Он добавил, что в случае провинности можно повторять фразу “я не специально”. Актер назвал себя представителем тех, кто не любит брать ответственность за свои поступки, а Ксения Собчак для них, по его мнению, настоящий “кладезь”.

Многие фолловеры реплику Виторгана не оценили, считая неуместными публичные выпады в сторону экс-супруги и советуя решать недосказанности вдали от посторонних глаз. О решении развестись актер и Ксения Собчак заявили в начале весны.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:51


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