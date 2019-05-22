Участница реалити-шоу "Экс на пляже" рассказала о принуждении к сексу на проекте

По словам участницы скандального шоу, ее постоянно окружали незнакомые парни. Продюсеры заставляли девушек вступать с последними в интимные отношения.Джесс Импьяцци попросила руководство проекта не пускать в эфир откровенные сцены, где девушка вступает в половую связь с парнем, пребывая под воздействием алкоголя, но это все равно попало в эфир. К слову, реалити показывалось на MTV, представители канала заявили, что для них имеет первостепенное значение благополучие всех участников.В Великобритании «Экс на пляже» выходило в эфир с 2014 года. На проекте участники пытаются построить свои отношения со своими бывшими вторыми половинками.

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Автор: Валерия Орлова

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