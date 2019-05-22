Компания Land Rover представила обновлённый кроссовер Discovery Sport
Британская автомобилестроительная компания Land Rover представила общественности обновлённый кроссовер Discovery Sport. Автомобиль модельного ряда 2020 года получил иной дизайн, гибридный мотор и улучшенный список опций.
Обновленная спортивная версия Land Rover Discovery Sport отличается другими бамперами, новой решеткой радиатора и модернизированной светодиодной оптикой. В основе модели лежит модульная платформа D8, в зависимости от комплектации кроссовер получил легкосплавные диски от 18 до 21 дюйма в диаметре. Кузов автомобиля стал жестче на 13%, помимо этого он получил жестко установленные подрамники, влияющие на уровень шума и вибрации. Отделка стала более качественной, помимо этого разработчики усовершенствовали центральную консоль, доработали цифровую панель и установили сенсорный 10-дюймовый экран для управления комплексом мультимедиа. Автомобиль получит трехспицевой руль. Сиденья, оснащенные функцией массажа, отделаны материалом Luxetex.
Discovery Sport оснастили адаптивным круиз-контролем, ассистентом рулевого управления, комплексом удержания в полосе движения и опцией автоматического торможения. «Умное» зеркало «ClearSight Rear View» можно одним нажатием превратить в дисплей HD, на который в режиме реального времени начинает поступать картинка с камеры. Опционально предлагается система «ClearSight Ground View», позволяющая создавать виртуальную картинку с обзором в 180 градусов.
Североамериканский рынок получит две модификации - с бензиновым агрегатом на 2,0 литра с отдачей в 249 лошадиных сил и гибридной установкой с 48-вольтовым стартером, мощностью в 296 лошадиных сил. На внутреннем рынке предложат несколько расширенную моторную гамму. Дизельная вариация получит турбодвигатель на 2,0 литра с мощностью в 148 лошадиных сил и 380 единиц крутящего момента. Гибридная модификация предлагается с отдачей в 178 лошадиных сил и 430 Нм, топовая версия предусматривает 237 лошадиных сил и 500 единиц момента. В бензиновых модификациях стартовой комплектацией является гибрид на основе турбированной «четверки» на 2,0 литра с отдачей в 197 лошадиных сил и 320 Нм. Топовая версия укомплектована агрегатом на 246 лошадиных сил и 365 Нм.
В Великобритании обновленный Discovery Sport получил ценник от 40 133 долларов.