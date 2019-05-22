Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную дочь паре, для которой её вынашивала

Внучка Олега Стриженова в студии рассказала, что родившаяся весной этого года дочь Мия, являющаяся её пятым ребёнком, имеет проблемы со здоровьем, так как в процессе беременности мать перенесла тяжёлую простуду, в следствие которой развилась внутриутробная инфекция. Новорожденная должна была воспитываться в семье Жуковских – 54-летнего Вячеслава и 74-летней Галины, но конкретного договора между ними и суррогатной матерью не существует, поэтому Стриженова не отдала им дочь.Также в ходе программы выяснилось, между многодетной Александрой Стриженовой и Жуковским некоторое время были интимные отношения, мужчина даже предлагал ей переехать в Санкт-Петербург. За рождение ребёнка внучка актёра должна была получить 1 миллион рублей, но этого не произошло, хотя пара настаивает, что выплатила почти треть этой суммы.Кстати, родственники Галины Жуковской, у которой уже есть двое детей, отрицательно отнеслись к решению супругов о воспитании третьего ребёнка. В студии провели ДНК-тест, показавший, Жуковская не является биологической матерью Мии, теперь предстоит выяснить, кто же отец новорожденной малышки.

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Автор: Шевцова Наталья

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