После развода Брэд Питт и Анджелина Джоли прекратили ссоры
Брэд Питт и Анджелина Джоли после окончания бракоразводного процесса решили прекратить ссоры и сосредоточили свое внимание на воспитании детей. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight со ссылкой на близкий к паре источник.
По данным газеты, Джоли и Питт после получения официального развода предпочли вести спокойную и размеренную жизнь порознь друг от друга. Источники утверждает, что драмы между бывшими возлюбленными больше нет, они решили двигаться дальше и оставить обиды в прошлом. Сейчас большую часть времени голливудские звезды уделяют своим наследникам.
Также имеются сведения, что детей Джоли и Питта тоже радует перемирие в отношениях родителей, и теперь они имеют возможность проводить время как с матерью, так и с отцом. Источник добавляет, что особенно близкие отношения у звезды “Малефисенты” сложились с младшей дочерью Вивьен.