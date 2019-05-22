Лариса Вербицкая с опаской относится к пластическим операциям
В своем микроблоге известная телеведущая подняла актуальную для современности тему пластических операций. Лариса Вербицкая ответила на упреки в использовании хирургических методов для поддержания красоты и высказала свою точку зрения о подобных вмешательствах.
Телезвезда рассказала, что намерена сохранить свою природную красоту естественным путем, не прибегая к помощи пластических хирургов. Пока что у нее получается справляться с этим без каких-либо вмешательств и Вербицкая уверена, что ложиться под скальпель нужно только в самых крайних случаях, когда к этому есть показания - сообщает портал "Глобал МСК.ру"
Сама артистка предпочитает косметические процедуры, спорт и здоровый образ жизни. К пластическим операциям Лариса Вербицкая относится с опаской, ведь всегда что-то может пойти не так и изменения станут необратимыми. На примерах некоторых звезд телеведущая проиллюстрировала, что увлеченность пластикой может стать причиной краха карьеры и проблем со здоровьем.
В своем микроблоге Вербицкая рекомендует только безопасные способы ухода за собой, которые помогают сохранить красоту и молодость. Поэтому, чтобы уберечь своих подписчиков от ошибок, артистка описывает только те методы, которые уже испробовала на себе.