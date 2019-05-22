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Криминал / Отдых

В Подмосковье в квартире найдены изрезанные тела мужчины и женщины

В одной из квартир в Подмосковье обнаружены тела мужчины и женщины со следами ножевых ранений. Отмечается, что покойные являлись сожителями, но не состояли в официальном браке.
В Подмосковье в квартире найдены изрезанные тела мужчины и женщины

Согласно предоставленным РЕН ТВ сведения, трупы обнаружены в квартире жилого дома в Московской области вечером прошлого вторника, 21 мая. Инцидент зафиксирован в поселке имени Цюрупы, входящем в состав Воскресенского района. Предварительно, смерть влюбленной пары имела насильственный характер, поскольку в области груди и шеи отмечены колото-резаные раны.

Источники уточняют, что сейчас трупы покойных передали на судмедэкспертизу с целью установления времени смерти и других обстоятельств убийства. Официальных комментариев от органов правопорядка Подмосковья по этому поводу не поступало.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:48


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