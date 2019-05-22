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Здоровье

Эксперт назвала оптимальное количество кефира для суточного потребления

Эксперт в области диетологии Лидия Ионова рассказала о пользе и вреде кефира и назвала оптимальное количество этого кисло-молочного продукта для суточного потребления. По словам специалиста, пить его в чрезмерных дозах она не рекомендует никому.
Эксперт назвала оптимальное количество кефира для суточного потребления

Кефир считается полезным напитком. В нем содержится йод, медь, кальций, фтор, витамины группы В, белок и другие полезные микроорганизмы. При этом некоторым людям этот продукт употреблять не стоит вообще. Два стакана кефира в день наполовину удовлетворяют потребность организма в насыщенных жирах. В свою очередь избыток этих жиров вреден для людей, страдающих от заболеваний сердечно-сосудистой системы. По этой причине эксперт рекомендует выбирать продукт с меньшим процентом жирности. При этом кефир не стоит употреблять людям, у которых диагностированы заболевания ЖКТ. Более того, по словам эксперта, при подобных проблемах пациентам противопоказаны любые продукты, для производства которых используются грибковые культуры. Также не следует употреблять кефир тем, у кого наблюдается непереносимость лактозы. При этом эксперт считает оптимальным количеством напитка 1 стакан кефира в 2 дня.

Диетологи советуют при выборе продукта обращать внимание на сроки годности. Если кефир может храниться около месяца, значит для его производства использовались искусственные эмульгаторы и растительные жиры.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 11:16


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