Жительница Китая пожертвовала учёбой ради спасения тяжело больной матери
Жительница провинции Хэбэй (Китай) пожертвовала своим обучением ради спасения жизни больной матери. Пропущенный вступительный экзамен в вуз можно сдать и в следующем году, тогда как операция по трансплантации костного мозга для самого близкого человека была срочной.
У матери молодой китаянки врачи диагностировали острую форму лейкоза, женщине требовалась срочная трансплантация костного мозга. Донором для матери согласилась стать юная дочь, однако для этого ей потребовалось пожертвовать обучением, так как она не могла сдать единый государственный вступительный экзамен из-за пребывания в медучреждении.
При этом китаянка не отчаивается, говоря, что попробует поступить в вуз в следующем году, надеясь на удачу. Жизнь самого родного человека оказалась для неё важнее будущих перспектив и приобретения профессии.