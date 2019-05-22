EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Общество

Жительница Китая пожертвовала учёбой ради спасения тяжело больной матери

Жительница провинции Хэбэй (Китай) пожертвовала своим обучением ради спасения жизни больной матери. Пропущенный вступительный экзамен в вуз можно сдать и в следующем году, тогда как операция по трансплантации костного мозга для самого близкого человека была срочной.
Жительница Китая пожертвовала учёбой ради спасения тяжело больной матери

У матери молодой китаянки врачи диагностировали острую форму лейкоза, женщине требовалась срочная трансплантация костного мозга. Донором для матери согласилась стать юная дочь, однако для этого ей потребовалось пожертвовать обучением, так как она не могла сдать единый государственный вступительный экзамен из-за пребывания в медучреждении.

При этом китаянка не отчаивается, говоря, что попробует поступить в вуз в следующем году, надеясь на удачу. Жизнь самого родного человека оказалась для неё важнее будущих перспектив и приобретения профессии.

Читайте также: Меган Маркл всегда мечтала найти для себя знаменитого мужчину, заявила подруга герцогини

Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 11:20


Читайте также
Лев Лещенко прокомментировал призыв Максима Виторгана не
Соловьев напомнил о холокосте Максиму Виторгану,
Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский
«Таинственный демон»: Во Флориде обнаружены останки
“Гений зла”: Юрий Лужков резко высказался о смерти Сергея
На снимках Луны обнаружено «лицо» пришельца рядом с тенью
Психологи выяснили основные причины любви к фильмам для
Обманул смерть: Водолазу удалось выжить без кислорода в
Лукашенко: У Сергея Доренко в Минске четыре квартиры
В Госдуме предложили переименовать одну из улиц Москвы в
День Николая Чудотворца: Традиции и приметы церковного
Жительница Британии угадала имя сына Меган Маркл и выиграла
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 11:46 Специалист обнаружил в новой Windows 10 опасную
22.05, 11:45 Анна Седокова предостерегла фанатов от повторения чужих
22.05, 11:38 Рак надпочечников у женщин возникает чаще, чем у мужчин
22.05, 11:35 В пустой квартире в Санкт-Петербурге найден брошенный
22.05, 11:30 Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein
22.05, 11:24 Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина впервые вышли в
22.05, 11:20 Жительница Китая пожертвовала учёбой ради спасения
22.05, 11:16 Эксперт назвала оптимальное количество кефира для
22.05, 11:09 Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать
22.05, 11:05 После развода Брэд Питт и Анджелина Джоли прекратили
22.05, 11:00 Участница реалити-шоу "Экс на пляже" рассказала о
22.05, 10:56 Компания Land Rover представила обновлённый кроссовер
22.05, 10:51 Максим Виторган посмеялся над высказыванием Ксении
22.05, 10:50 Озвучены главные признаки “умирающих” свечей зажигания в
22.05, 10:48 В Подмосковье в квартире найдены изрезанные тела мужчины
22.05, 10:44 Татьяна Навка появилась на Каннском фестивале в белом
22.05, 10:41 Лариса Вербицкая с опаской относится к пластическим
22.05, 10:34 Беременная Катя Колисниченко рассказала, что три раза
22.05, 10:25 Названы 6 причин для ежедневного употребления мёда
22.05, 10:22 Летающее такси появится во многих городах мира до 2025