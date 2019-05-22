Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein

Отечественный рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил клип, напоминающий видеоработы группы Rammstein. Речь идет о ролике, снятом на композицию “Баста Раста”.
Съемки клипа Гребенщикова проходили в Санкт-Петербурге. На видео присутствуют мрачные декорации и костюмы, а в качестве действующих лиц выступили актеры спектакля АХЕ “Фауст 3.0”. Также известно, что роль режиссера на себя взял Максим Исаев. В своей песне “Баста Раста” рок-музыкант затронул острые социальные темы, высказался о криптовалюте, подкастах, а также “зомби в музее”.
Премьера композиции состоялась 9 мая, а клип на нее появился на просторах YouTube уже 21 мая. После просмотра многие поклонники творчества Гребенщикова отметили, что данная видеоработа напоминает стилистику, которой в своих роликах придерживаются участники немецкой группы Rammstein.