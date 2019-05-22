Рак надпочечников у женщин возникает чаще, чем у мужчин
Рак надпочечников у женщин возникает чаще, чем у мужчин по причине различий в стволовых клетках. Также на онкологию влияет скорость обновления органа, заявили французские ученые по итогам проведенного исследования.
Рак надпочечника не считается самым распространенным видом онкологии, однако у представительниц слабого пола он возникает в 3 раза чаще, чем у мужчин. Долгое время пояснить сей факт ученым не удавалось. В ходе последнего исследования специалисты сравнили работу надпочечников у взрослых мышей мужского и женского полов, и пришли к неожиданным выводам. Как оказалось, у самок набор гормон-продуцирующих клеток органа обновляется раз в 3 месяца, а у самцов - раз в 9 месяцев. Помимо этого удалось определить, что у дам во время обновления надпочечники привлекают стволовые клетки из других зон органа, у мужчин - они ограничиваются локальными ресурсами, в итоге у женского пола возрастает риск ошибок в процессах и как следствие увеличивается угроза возникновения рака.
Как пояснили авторы исследования, основной причиной развития разных видов онкологии почти не рассматриваются различия полов, по этой причине в данном направлении почти никто из ученых не работает. Исследователи намерены продолжить изучать разницу протекания онкологии у женщин и мужчин. По их мнению, данный подход имеет шансы на успех, поскольку разница полов обычно бывает более значительной, чем принято думать.
Ранее было доказано, что женщины при остановке сердца умирают чаще мужчин.