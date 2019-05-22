Специалист обнаружил в новой Windows 10 опасную уязвимость

Хакеры могут использовать инструмент Windows “schtasks”, позволяющий запускать программы в определенное время, если это предусмотрено ОС. Посредством подключения к планировщику задач злоумышленники могут внедряться в систему, задействуя в процессе ряд соответствующих команд. В итоге перед киберпреступником открываются ряд возможностей, сравнимых с правами администратора.Чтобы запустить эксплойт, хакеру необходимо знать актуальное имя пользователя и пароль на компьютере жертвы. Представители центра CERT Coordination Centre подтверждают, что перед уязвимостью не устоит даже современная и исправленная версия Windows 10, а также некоторые более ранние вариации ОС.

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Автор: Марина Вебер

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