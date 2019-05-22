Специалист обнаружил в новой Windows 10 опасную уязвимость
Занимающийся обнаружением различных багов киберспециалист под ником SandboxEscaper сумел выявить в Windows 10 опасную уязвимость. Посредством последней злоумышленники могут захватить управление компьютером другого пользователей.
Хакеры могут использовать инструмент Windows “schtasks”, позволяющий запускать программы в определенное время, если это предусмотрено ОС. Посредством подключения к планировщику задач злоумышленники могут внедряться в систему, задействуя в процессе ряд соответствующих команд. В итоге перед киберпреступником открываются ряд возможностей, сравнимых с правами администратора.
Чтобы запустить эксплойт, хакеру необходимо знать актуальное имя пользователя и пароль на компьютере жертвы. Представители центра CERT Coordination Centre подтверждают, что перед уязвимостью не устоит даже современная и исправленная версия Windows 10, а также некоторые более ранние вариации ОС.