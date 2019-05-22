Юлия Пересильд прокомментировала свой отказ от роли Аллы Пугачевой
Актриса театра и кино рассказала о причинах, по которым не согласилась играть роль Аллы Пугачевой в сериале «Кураж». Также Юлия Пересильд высказала свое мнение о сценарии картины.
Сериал «Кураж» вышел на экраны в 2014 году. Он был снят одним из бывших мужей Примадонны Александром Стефановичем. История, рассказанная в картине, основана на реальных событиях. В основе сюжета лежит становление Аллы Пугачевой как певицы. И хотя имена в повествовании были изменены, но остались четко узнаваемыми. Главную роль в киноленте сыграла актриса Александра Волкова. Но, как оказалось, она была не первой претенденткой на это место.
Певицу Геллу (Аллу Пугачеву) должна была сыграть известная своими ролями в театре и кино Юлия Пересильд. Однако актриса, которая берется играть разноплановые роли и является почитательницей творчества Примадонны, отказалась от этого предложения. Пересильд объяснила свое решение неправдоподобностью сценария. Артистка рассказала, что идея фильма базировалась на том, «что кто-то сделал Пугачеву звездой», а это категорически не вписывалось в ее представление о звезде эстрады. По мнению Юлии Пересильд, певица создала себя сама и как исполнительница, и как актриса.
Именно поэтому звезда «О чем молчат девушки» отказалась от желаемой, но «нечестной» по отношению к собственной совести роли.