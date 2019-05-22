Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина впервые вышли в свет на фоне слухов о разводе
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина впервые вышли в свет на фоне слухов о разводе. О расставании знаменитой пары несколько дней назад сообщили соседи, после этого продюсер группы «На-На» заявил, что периодически они действительно расстаются, однако это никоим образом не является доказательством разрыва.
Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину, судя по всему, совершенно не беспокоят слухи о разводе. Они утверждают, что счастливы в браке, а недавно вместе приехали в Санкт-Петербург на фестиваль «Виват, кино России». Лидия Федосеева-Шукшина является почетным президентом события, однако в последнее время появлялись слухи, что она не сможет приехать по причине плохого здоровья. Между тем знаменитая актриса приятно удивила присутствующих, она заметно похорошела и даже помолодела. Супруги буквально светились от счастья, постоянно улыбались и смотрели друг на друга. Отвечать на вопросы журналистов о расставании с мужем актриса не стала, а Бари Алибасов призвал никого не слушать. По словам продюсера, у них с Лидией Федосеевой-Шукшиной все в порядке, они счастливы, приехали вместе в Петербург, потом планируют отправиться в Финляндию.
Во время пресс-конференции, организованной в честь открытия фестиваля, пара сидела среди почетных гостей. Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов часто о чем-то шептались, а когда журналисты попросили присутствующих поздравить молодоженов, супруги поцеловались под крики: «Горько».