Врачи рассказали о самых страшных ошибках своих коллег
Пользователи сети Reddit, являющиеся медицинскими сотрудниками, раскрыли некоторые подробности своей работы. Оказалось, что некоторые из них совершают по-настоящему страшные ошибки.
В популярной соцсети Reddit появилась новая тема для обсуждений. Так, в комментариях профилей ряда медицинских работников появились шокирующие признания. Врачи самых разных специальностей рассказали о роковых ошибках, совершаемых сотрудниками сферы здравоохранения.
Пользователи активно обсуждают самые необычные случаи из врачебной практики. Ажиотаж начался после того, как один из пользователей призвал поделиться опытом работы своих коллег. Пост только за день собрал свыше 64 тысяч лайков и комментариев. На вершину популярности поднялась история лечения одного их депрессивных пациентов жалующегося на соседей. После вроде бы успешного излечения 30-летний мужчина снова вернулся с жалобами на тех же соседей. Однако после внимательного изучения его дела оказалось, что он жил один.
Также вызвал огромный ажиотаж рассказ о том, как доктор не смог отличить меланому от обычных высыпаний, заверив пациента со страшной болезнью в абсолютной безопасности. Другой же врач, напротив, вовремя выявил опухоль в голове пациентки, считавшей, что у нее всего лишь небольшие проблемы со зрением.