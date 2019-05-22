Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что "современного искусства" не существует
Директор государственного музея изобразительного и декоративно-прикладного искусства Эрмитаж Михаил Пиотровский в недавнем интервью признался, считает, что не существует «современного искусства». Каждое произведение может либо стать достоянием истории, либо не признаваться и не цениться.
В ходе Венецианской биеннале, где в этом году открылся и российский павильон, директор музея Эрмитаж высказал своё мнение относительно термина «современное искусство», которого как такового не существует. Произведения мастеров «на злобу дня» могут оставить свой след в мировой истории, но при этом могут остаться непризнанными, но тем не менее в Эрмитаже открыт отдел, в котором собирают и демонстрируют современное искусство, помогая ему развиваться.
В беседе с журналистами «Известий» Михаил Пиотровский подчёркивает, открытие в Эрмитаже нового отдела показывает совместимость классического музея с инсталляциями и картинами современных мастеров. При этом то, что сделано сегодня, может и не остаться в истории, но то, что останется, станет частью линии мирового наследия.