Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что "современного искусства" не существует

В ходе Венецианской биеннале, где в этом году открылся и российский павильон, директор музея Эрмитаж высказал своё мнение относительно термина «современное искусство», которого как такового не существует. Произведения мастеров «на злобу дня» могут оставить свой след в мировой истории, но при этом могут остаться непризнанными, но тем не менее в Эрмитаже открыт отдел, в котором собирают и демонстрируют современное искусство, помогая ему развиваться.В беседе с журналистами «Известий» Михаил Пиотровский подчёркивает, открытие в Эрмитаже нового отдела показывает совместимость классического музея с инсталляциями и картинами современных мастеров. При этом то, что сделано сегодня, может и не остаться в истории, но то, что останется, станет частью линии мирового наследия.

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Автор: Шевцова Наталья

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