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Здоровье

Медики назвали продукты, повышающие риск рака

Медики составили перечень продуктов, которые способны повышать риск развития у человека рака. Своим мнением по этом поводу поделился представляющий Минздрав России онколог Андрей Каприн.
Медики назвали продукты, повышающие риск рака

По словам специалиста, главным провокатором роста опухолей выступает жирная пища. В перечень входят и различные пищевые добавки, присутствующие в том числе в фаст-фуде. Чтобы сократить вероятность рака, медики призывают сократить потребление красного мяса, также рекомендовано отказаться от курения и алкоголя, среди других факторов указывают на малоподвижный образ жизни и наличие ожирения.

К меланоме может приводить УФ-излучение, генетический фактор и даже получение солнечных ожогов в период детства. Данный вид онкологии важно своевременно диагностировать, что заметно повышает шансы на положительный исход во время лечения. Не менее значимым эксперты называют учитывать наследственность, поскольку если в семье кто-то болел раком, то риски появления опухоли у потомства возрастают.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:30


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