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В пустой квартире в Санкт-Петербурге найден брошенный младенец

В одной из пустых квартир в Санкт-Петербурге обнаружен брошенный младенец. Остается неизвестным, куда пропала мать ребенка, ее поисками в настоящее время занимается местная полиция.
В пустой квартире в Санкт-Петербурге найден брошенный младенец

По имеющимся данным, ребенка нашли без присмотра в Красном Селе, а именно в одной из квартир дома, находящегося на улице Бабушкина. Девочку возрастом семь месяцев обнаружили вечером прошлого вторника, 21 мая, местные жители, никого из ее родственников при этом рядом не было. Спустя время за малышкой никто не вернулся, поэтому очевидцы решили обратиться в полицию. Самого ребенка и ее родителей жители дома раньше не видели.

Прибывшие на вызов правоохранители доставили девочку в больницу, где она прошла осмотр медиками. При участии врачей удалось установить предположительных родственников ребенка, в настоящее время стражи порядка занимаются их поисками.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:35


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