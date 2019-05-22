Ученые назвали главные причины возникновения усталости

Исследование было проведено в рамках программы по сну и здоровью учеными Университета Аризоны. Как выяснили специалисты, люди часто балуют себя сном в выходные дни, однако делать этого не стоит, поскольку так сбиваются биологические часы и на 11% возрастает риск развития сердечно-сосудистых патологий. Ученые рекомендуют придерживаться определенного режима, для этого они предлагают использовать специальные приложения или трекеры. Влияет на возникновение усталости и слабая физическая активность, которая ведет к набору лишнего веса. Как пояснили ученые, во время спортивных занятий возрастают уровни нейротрансмиттеров, которые способствуют улучшению настроения и повышению энергии. Очень важны для нормального самочувствия свет и свежий воздух, поэтому специалисты рекомендуют выходить на улицу при малоподвижном образе жизни каждые 2 часа. Несколько минут прогулки помогут мозгу выработать необходимые гормоны.Усталость могут вызвать низкий уровень железа и недостаток витаминов группы В. Люди часто спасаются употреблением сладостей, которые позволяют победить чувство усталости, однако делать этого не стоит. Ученые рекомендуют воспользоваться сбалансированной диетой, в которую входят сложные углеводы, такие как коричневый хлеб, цельнозерновой хлеб, овес и бобы. Эти продукты медленнее усваиваются и ведут к снижению потребляемой энергии. Помимо этого, влияют на ощущение усталости алкоголь и кофеин. Они становятся причиной бессонницы и депрессии, при которых организм не может нормально функционировать.Специалисты рекомендуют следить за своим здоровьем и делать все для того, чтобы не допустить ощущения утомляемости, поскольку люди с синдромом хронической усталости больше подвержены риску возникновения различных психических расстройств и чаще чувствуют себя несчастными.

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Автор: Нина Лукашева

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