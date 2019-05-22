Анна Седокова предостерегла фанатов от повторения чужих ошибок
Анна Седокова предостерегла своих фанатов от повторения чужих ошибок, опубликовав соответствующий пост в Instagram. По мнению певицы, не стоит доверять чужим советам, в чем она убедилась на собственном опыте.
По убеждениям Анны Седоковой, не существует людей с одинаковыми судьбами и у всех могут быть разные обстоятельства, даже если ситуации схожи. Если у кого-то что-то сработало, то у другого человека может наблюдаться от тех же действий противоположный эффект. Певица настаивает, что любой совет изначально программирует человека на ошибку, совершенную кем-то другим.
Седокова добавила, что уже давно спрашивает совета только у себя самой, предварительно закрывшись в пустой комнате. Артистка уверена, что ответ непременно придет сам, и если чему-то дано случиться, не последнюю роль в этом могут сыграть “случайности”.