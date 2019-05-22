Виктория Боня стала моделью для показа одежды собственного дизайна
Виктория Боня уже некоторое время выпускает собственную линию одежды. Модель неплохо зарабатывает на дизайнерской профессии.
В одном из последних интервью Виктория Боня рассказала, что выпуск собственной линии одежды дает ей хороший и стабильный заработок. Это позволяет 39-летнией селебрити гордиться собой и быть независимой в финансовом плане.
Недавно бывшая звезда "Дом-2" участвовала в фотосессии, приуроченной к выходу ее новой дизайнерской коллекции. На снимке Боня демонстрирует длинное платье в бохо-стиле, а образ дополняют золотистые босоножки, аккуратно собранные волосы и нюдовый макияж.
Съемки проходили в Монте-Карло, на берегу моря. В подписи к посту дизайнер уточнила, что у нее планируется съемка для итальянского издания. Фото собрало более 40 тысяч лайков и много отзывов, в которых подписчики восхищаются фигурой модели и ее работой как дизайнера. Также комментаторы сравнивают внешность Виктории Бони с красотой юной Софи Лорен и желают успехов в самореализации.