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Шоу-бизнес

Виктория Боня стала моделью для показа одежды собственного дизайна

Виктория Боня уже некоторое время выпускает собственную линию одежды. Модель неплохо зарабатывает на дизайнерской профессии.
Виктория Боня стала моделью для показа одежды собственного дизайна

В одном из последних интервью Виктория Боня рассказала, что выпуск собственной линии одежды дает ей хороший и стабильный заработок. Это позволяет 39-летнией селебрити гордиться собой и быть независимой в финансовом плане.

Недавно бывшая звезда "Дом-2" участвовала в фотосессии, приуроченной к выходу ее новой дизайнерской коллекции. На снимке Боня демонстрирует длинное платье в бохо-стиле, а образ дополняют золотистые босоножки, аккуратно собранные волосы и нюдовый макияж.

Съемки проходили в Монте-Карло, на берегу моря. В подписи к посту дизайнер уточнила, что у нее планируется съемка для итальянского издания. Фото собрало более 40 тысяч лайков и много отзывов, в которых подписчики восхищаются фигурой модели и ее работой как дизайнера. Также комментаторы сравнивают внешность Виктории Бони с красотой юной Софи Лорен и желают успехов в самореализации.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 12:57


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