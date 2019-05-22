Тимати анонсировал совместный показ «Армии России» и «Black Star»
Популярный отечественный рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, на странице в Instagram анонсировал грядущий совместный показ «Армии России» и «Black Star». Мероприятие, запланированное на 27 мая текущего года, пройдёт в Минобороны РФ.
В опубликованном ролике Тимати, находясь в Национальном Центре управления обороной России, рассказывает о проекте своего бренда «Black Star», который пройдёт в стенах одного из самых закрытых ведомств страны. Рэпер рассказывает, работы по подготовке к показу идут уже около полугода, поэтому мероприятие будет организованным, масштабным и интересным. Тимати попросил всех представителей СМИ заранее побеспокоиться о необходимой аккредитации, так как допуск в Минобороны не прост и требует немало времени. В завершение публикации рэпер написал поздравления главе ведомства Сергею Шойгу, вспомнив о его дне рождения.
Мнения фолловеров по поводу совместного проекта «Армии России» и «Black Star» неоднозначны. Одни считают, что Тимати стало «слишком много», говоря о скором появлении исполнителя в Госдуме. Другие поддержали стремление Юнусова к развитию, пожелав успеха во всех начинаниях.