В Верховной Раде озвучили ключевое условие для прекращения войны в Донбассе
В Верховной Раде Украины озвучили условие, которое является обязательным для прекращения войны в Донбассе. Свое мнение по этому поводу высказал Вадим Новинский, представитель партии “Оппозиционный блок”.
По словам Новинского, представляемая им фракция положительно воспринимает высказывания Владимира Зеленского о том, что установление в стране мира выступает первоочередной задачей. В своем профиле Facebook представитель Верховной Рады уточнил, что для разрешения конфликта на востоке Украины Киеву просто необходимо сесть за стол переговоров как с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, так и непосредственно с Россией.
Во время своей предвыборной кампании Зеленский заявлял о готовности приложить максимум усилий для установления в Донбассе мира, что касается и диалога с Владимиром Путиным.