В Москве в лаборатории “Сколково” разлился бром

В находящейся на западе Москвы лаборатории центра “Сколково” произошел разлив брома. Сведения об этом предоставили в среду, 22 мая, представители экстренных служб города.
По утверждениям источников, инцидент отмечен в лаборатории, находящейся на Большом бульваре. Согласно предварительным сведениям, в сумме оказались разлиты порядка 5 граммов брома. В настоящее время вдохнувший пары лаборант находится на осмотре медиками, однако эвакуации персонала на фоне указанного ЧП не происходило.
Некоторые источники сообщают о двух пострадавших, предполагая наличие у них токсического отравления. Однако данные сведения пока уточняются сотрудниками МЧС Москвы. Обстоятельства, при которых зафиксирован инцидент, остаются неизвестными.