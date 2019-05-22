Игорь Николаев показал свою маленькую копию по имени Вероника
Новое пост, которой Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram, за четыре часа собрал около 20 тысяч лайков. На фото-публикации певец и его дочь Вероника улыбаются и позируют.
Поклонники Игоря Николаева, которые следят за его личной жизнью в социальной сети, уже прокомментировали сходство маленькой Вероники Николаевой со своим звездным отцом. Они также отметили, что девочка растет очень привлекательной и похожа на маленького рыжего ангела.
Эстрадный исполнитель сейчас находится в Юрмале вместе со своей семьей: третьей женой Юлией Проскуряковой и трехлетней дочерью Вероникой.
Игорь Николаев любит проводить время с близкими и часто делится фотографиями со своими фолловерами в Instagram. У страницы певца 780 тысяч читателей, которые активно реагируют на все его посты. При этом фанаты артиста отличаются доброжелательностью, потому почти все подписи к фотографиям являются пожеланиями счастья ему и его семье.