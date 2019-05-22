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В Китае назвали российские РЭБ «невидимыми убийцами»

В Китае профильные эксперты высоко оценили эффективность российских систем РЭБ. Специалисты назвали их «невидимыми убийцами». Соответствующая публикация появилась на страницах издания Sohu.
В Китае назвали российские РЭБ «невидимыми убийцами»

Как указано в статье, в ходе парада, приуроченного ко Дню Победы в ВОВ, Российская Федерация не продемонстрировала отечественные системы радиоэлектронной борьбы. По мнению профильных экспертов, объяснением этому является тот факт, что в условиях современного военного противостояния они могут сыграть главную роль и фактически парализовать армию врага, поэтому афишировать подобные достижения не принято. Подобные «Мурманску-БН» комплексы с некоторого времени были объединены в единую систему, ведущую непрерывную радиолокационную разведку и способную поразить врага на дальности в 5 000 километров и более. Именно под такой мощной защитой находится уже два года Крым.

Специалисты предполагают, что действие систем РЭБ уже проверили на себе США во время морских маневров и сухопутных военных операций. Периодически воздушные и морские суда американцев фиксировали мощные помехи, при этом установить источник сигнала они не могли. Такие средства не оставляют следов, а стран, которые способны посылать подобные сигналы, в мире единицы.

Китайские эксперты называют российские РЭБ «невидимыми убийцами», которые одним нажатием кнопки могут изменить ход войны быстрее самых современных ракет.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 12:58


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