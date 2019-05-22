Певец Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве

Вилли Токарев оказался госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Москвы. Соответствующие данные предоставлены каналом Mash.
По утверждениям источников, накануне Вилли Токарев посетил одну из больниц Москвы, где медики провели осмотр 84-летнего артиста. После этого было принято решение о его госпитализации. Уже во время пребывания в медучреждении состояние исполнителя ухудшилось, поэтому его поместили в реанимацию. Сейчас необходимую помощь певцу оказывают местные врачи.
Пока неизвестно, какие именно проблемы со здоровьем возникли у Вилли Токарева, а также в каком состоянии он сейчас находится. Представители артиста информацию о его госпитализации официально не комментировали.