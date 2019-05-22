Регина Тодоренко анонсировала место встречи с фанатами

Регина Тодоренко обрадовала своих поклонников встречей, о которой они давно просили. В соцсети она разместила фото в купальнике, сопроводив его рассказом о месте проведения долгожданного мероприятия. В ходе встречи поклонники не только услышат от ведущей лайфхаки, нужные в путешествиях, но и смогут оценить новую коллекцию дизайнерских купальников, обсудить тренды предстоящего летнего сезона и пообщаться со стилистом Тодоренко.Фолловеры оставили под публикацией большое количество комментариев, в частности, отметив прекрасную фигуру ведущей, продемонстрированную в оригинальном купальнике. Некоторые позавидовали, что Тодоренко всего через пять месяцев после родов удалось восстановить прежние формы.

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Автор: Шевцова Наталья

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