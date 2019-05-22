EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко анонсировала место встречи с фанатами

Экс-ведущая популярной программы о путешествиях «Орёл и решка» Регина Тодоренко на странице в Instagram анонсировала долгожданную встречу с фанатами. Мероприятие пройдёт в магазине на Арбате одновременно с презентацией новой коллекции купальников, один из которых телеведущая продемонстрировала на опубликованном снимке.
Регина Тодоренко анонсировала место встречи с фанатами

Регина Тодоренко обрадовала своих поклонников встречей, о которой они давно просили. В соцсети она разместила фото в купальнике, сопроводив его рассказом о месте проведения долгожданного мероприятия. В ходе встречи поклонники не только услышат от ведущей лайфхаки, нужные в путешествиях, но и смогут оценить новую коллекцию дизайнерских купальников, обсудить тренды предстоящего летнего сезона и пообщаться со стилистом Тодоренко.

Фолловеры оставили под публикацией большое количество комментариев, в частности, отметив прекрасную фигуру ведущей, продемонстрированную в оригинальном купальнике. Некоторые позавидовали, что Тодоренко всего через пять месяцев после родов удалось восстановить прежние формы.

Читайте также: Игорь Николаев показал свою маленькую копию по имени Вероника

Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 13:27


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
“Нелепая показуха”: Стас Садальский прокомментировал
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 17:08 Лера Кудрявцева продолжает скрывать лицо девятимесячной
22.05, 17:05 В Израиле ученые сварили “пиво фараонов” на дрожжах из
22.05, 16:57 Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую
22.05, 16:47 Ольга Бузова скрывает проблемы с кожей под «тоннами»
22.05, 16:41 Ксения Бородина рассказала про ужасы зоопарка
22.05, 16:39 Озвучена дата внеочередных выборов в Верховную Раду
22.05, 16:39 Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив раскритиковала
22.05, 16:30 Анастасия Волочкова попала в ВИП-клуб после публикации
22.05, 16:23 Карди Би вынуждена отменить выступления из-за осложнений
22.05, 16:19 “Втянули в какие-то игры”: Алсу впервые
22.05, 16:15 Павел Прилучный и Агата Муцениеце по-разному видят
22.05, 16:08 Владимир Соловьев жестко пояснил Трюхану, что ждет ВСУ
22.05, 16:07 В Сети спорят, на кого похожа дочь Максима Галкина и
22.05, 16:05 В Минздраве назвали способы предотвращения меланомы
22.05, 15:56 Ирина Дубцова и Николай Басков записали необычное видео
22.05, 15:54 Полина Гагарина стала официальным амбассадором
22.05, 15:53 В Департаменте образования Москвы расскажут о проекте
22.05, 15:50 Супруга Дмитрия Диброва Полина опубликовала фото в
22.05, 15:49 Писатель Алексей Иванов сравнил промышленный Манчестер и
22.05, 15:40 Супруга Уилла Смита страдала зависимостью от порнографии