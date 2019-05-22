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Здоровье / Авторские материалы

Средиземноморская диета может защитить от симптомов депрессии

Следование средиземноморской диете поможет защитить человека от симптомов депрессии. Результаты соответствующего исследования озвучили на встрече Американской психиатрической ассоциации.
Средиземноморская диета может защитить от симптомов депрессии

Фактические данные свидетельствуют о том, что соблюдение средиземноморской диеты может принести много пользы для здоровья, включая защиту от сердечно-сосудистых и метаболических проблем. Средиземноморская кухня включает блюда с высоким содержанием овощей, бобовых, орехов, фруктов, цельных злаков, с меньшим количеством рыбы, молочных продуктов и продуктов на основе птицы, почти исключая красное мясо. Кроме того, люди, придерживающиеся диеты в средиземноморском стиле, используют оливковое масло для приготовления пищи, оно является хорошим источником мононенасыщенных жиров.

Доктор Константинос Аргиропулос и коллеги из Греческого открытого университета в Патре выяснили, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, менее склонны к развитию симптомов депрессии в зрелом возрасте. После изучения данных пациентов дневных центров по уходу за пожилыми людьми ученые обнаружили, что участники, которые имели высокую приверженность средиземноморской кухне, особенно овощам с небольшим количеством птицы и низким потреблением алкоголя, имели меньшую вероятность развития депрессии или симптомов, связанных с ней.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:21


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