Средиземноморская диета может защитить от симптомов депрессии
Следование средиземноморской диете поможет защитить человека от симптомов депрессии. Результаты соответствующего исследования озвучили на встрече Американской психиатрической ассоциации.
Фактические данные свидетельствуют о том, что соблюдение средиземноморской диеты может принести много пользы для здоровья, включая защиту от сердечно-сосудистых и метаболических проблем. Средиземноморская кухня включает блюда с высоким содержанием овощей, бобовых, орехов, фруктов, цельных злаков, с меньшим количеством рыбы, молочных продуктов и продуктов на основе птицы, почти исключая красное мясо. Кроме того, люди, придерживающиеся диеты в средиземноморском стиле, используют оливковое масло для приготовления пищи, оно является хорошим источником мононенасыщенных жиров.
Доктор Константинос Аргиропулос и коллеги из Греческого открытого университета в Патре выяснили, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, менее склонны к развитию симптомов депрессии в зрелом возрасте. После изучения данных пациентов дневных центров по уходу за пожилыми людьми ученые обнаружили, что участники, которые имели высокую приверженность средиземноморской кухне, особенно овощам с небольшим количеством птицы и низким потреблением алкоголя, имели меньшую вероятность развития депрессии или симптомов, связанных с ней.