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Культура

Организатор «Евровидения-2019» может применить санкции против Исландии

Организатор «Евровидения-2019», а именно Европейский вещательный союз, может применить санкции против Исландии. Скандал разгорелся вокруг демонстрации в прямом эфире музыкального конкурса флагов Палестины.
Организатор «Евровидения-2019» может применить санкции против Исландии

Информация о том, что ЕВС планирует наложить на Исландию санкции, появилась от немецкой международной общественной телерадиокомпании Deutsche Welle и на страницах других зарубежных СМИ. Отмечается, что флаг Палестины появился во время трансляции «Евровидения», а демонстрация подобных символов непризнанных стран нарушает правила конкурса. Помимо этого, организаторы подчеркнули, что песенный конкурс является аполитичным мероприятием. Какие именно меры планирует применить в отношении Исландии вещательный союз, пока не сообщается. Стоит отметить, что по уставу на конкурсе «Евровидение» можно демонстрировать флаги стран, входящих в состав Европейского союза и Организации объединенных наций, а также флаг сообщества ЛГБТ.

К слову, инициатива с требованием наказания появилась на сайте Change.org. Авторы документа требуют дисквалифицировать Исландию за демонстрацию участниками группы Hatari палестинских флагов. На момент публикации статьи, петицию поддержали свыше 36 229 человек. Для рассмотрения документа он должен набрать 50 000 голосов.

«После чудесной ночи, посвященной преодолению разногласий и объединению в музыке, группа, представлявшая Исландию, с большим неуважением относилась к атмосфере и принимающей стране, поднимая палестинские флаги во время прямой трансляции. После такого ужасного проявления презрения к Израилю мы, нижеподписавшиеся, просим, чтобы Исландия была лишена права участвовать в Евровидении в следующем году», - говорится в петиции.


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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 13:38


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