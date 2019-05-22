Перед съемками финала “Игры престолов” Эмилия Кларк вдохновлялась речами Гитлера
Актриса Эмилия Кларк призналась, что перед съемками финальных эпизодов “Игры престолов” она “вдохновлялась” речами Адольфа Гитлера. Впоследствии она использовала это во время произношения речи Дейнерис Таргариен.
В финальных сериях “Игры престолов” Эмилии Кларк предстояло произнести речь перед своей многочисленной армией на придуманном языке. Чтобы звучать в кадре максимально убедительно, актриса предварительно просмотрела выступления ряда известных диктаторов, в том числе Гитлера, чтобы выяснить, можно ли понять смысл чего-либо, не зная языка.
Эмилия Кларк предположила, что если она будет достаточно уверенно говорить, веря в каждое сказанное слово, то зрители поймут ее даже без прочтения субтитров, передает издание Variety. При этом актриса не скрывает, что финал “Игры престолов” ее потряс, и она ожидала другого конца для своего экранного персонажа.