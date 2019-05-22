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Технологии

Эксперты спрогнозировали тройное увеличение стоимости iPhone

Стоимость смартфонов iPhone от компании Apple может втрое возрасти. Такой сценарий возможен, если торговая война между США и Китаем начнет набирать новые обороты.
Эксперты спрогнозировали тройное увеличение стоимости iPhone

Негативные прогнозы начали появляться после того, что компания Google была вынуждена прекратить сотрудничество с Huawei, что касается в том числе доступа бренда к Android. Позже китайской фирме выдали временную лицензию, но ее действие прекратится уже в августе. Эксперты допускают, что если США продолжат оказывать давление на КНР, Пекин может ответить воздействием на Apple. В Поднебесной сосредоточено производство iPhone и другой “яблочной” продукции, а открытие новых мощностей обойдется компании во внушительную сумму, что отразится и на стоимости смартфонов.

При худшем сценарии, передает URA.RU, цены на iPhone вырастут втрое, также возможен дефицит оригинальных устройств и появление на рынке подделок. При этом россияне от ситуации с Huawei сильно не пострадают, поскольку смартфоны компании продолжат получать обновление Android.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:50


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