Полина Гагарина невольно оскорбила Викторию Дайнеко в интервью

В эфире программы «А поговорить?» на одном из каналов видеохостинга YouTube Полина Гагарина спросила ведущую помнит ли она победителя пятого сезона «Фабрики звёзд», на что та не смогла дать положительного ответа. Таким образом певица подтвердила мысль, что прошлые достижения участников быстро забываются зрителями и по сути мало чего стоят. Такое высказывание оскорбило Викторию Дайнеко, именно она тогда и заняла первое место.В разделе Stories аккаунта Instagram певица процитировала Гагарину, поинтересовавшись, что вообще значат её слова. Ответа на вопрос она пока не получила, а некоторые поклонники подозревают, что цитата из интервью может послужить причиной конфликта между двумя известными эстрадными певицами.

Читайте также: Максим Виторган посмеялся над высказыванием Ксении Собчак на тему мести

Автор: Шевцова Наталья

Добавление комментария

o