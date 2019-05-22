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Шоу-бизнес

Полина Гагарина невольно оскорбила Викторию Дайнеко в интервью

Отечественная исполнительница, композитор и актриса Полина Гагарина в одном из недавних интервью невольно оскорбила популярную российскую певицу Викторию Дайнеко. Победитель второй «Фабрики звёзд» не смогла вспомнить лидера пятого сезона шоу, говоря о том, что большинство зрителей уже забыли об участниках подобных музыкальных конкурсов.
Полина Гагарина невольно оскорбила Викторию Дайнеко в интервью

В эфире программы «А поговорить?» на одном из каналов видеохостинга YouTube Полина Гагарина спросила ведущую помнит ли она победителя пятого сезона «Фабрики звёзд», на что та не смогла дать положительного ответа. Таким образом певица подтвердила мысль, что прошлые достижения участников быстро забываются зрителями и по сути мало чего стоят. Такое высказывание оскорбило Викторию Дайнеко, именно она тогда и заняла первое место.
Полина Гагарина невольно оскорбила Викторию Дайнеко в интервью

В разделе Stories аккаунта Instagram певица процитировала Гагарину, поинтересовавшись, что вообще значат её слова. Ответа на вопрос она пока не получила, а некоторые поклонники подозревают, что цитата из интервью может послужить причиной конфликта между двумя известными эстрадными певицами.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 14:00


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