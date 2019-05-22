Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились ради выпускного младшего сына
Ранее состоявшие в браке Екатерина Климова и Игорь Петренко временно воссоединились. Вместе отечественные актеры посетили выпускной своего младшего сына Корнея.
Накануне младший сын Климовой посетил выпускной, организованный в честь окончания младшей школы. На мероприятии мальчика сопровождала не только звездная мать, но и его отец Игорь Петренко. Пара прошлась с наследником по красной дорожке и присутствовала на концерте, где бывшие супруги даже вместе подпевали педагогам и другим родителям. Присутствовали на выпускном также брат и сестра Корнея, а вот новый избранник Климовой и жена Петренко на праздник не пришли.
Екатерина Климова показала в режиме “сторис” в Instagram, как проходил концерт, а также продемонстрировала свидетельство о начальном образовании сына. Из оценок там присутствуют только пятерки и четверки.