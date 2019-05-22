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Шоу-бизнес

Юрий Лоза имеет собственное мнение об Ольге Бузовой и "Евровидении-2020"

Известный певец Юрий Лоза советует Ольге Бузовой спеть песню на русском языке на международном конкурсе «Евровидение-2020». Но для этого артист хотел бы оценить вокальные данные певицы без фонограммы.
Юрий Лоза имеет собственное мнение об Ольге Бузовой и "Евровидении-2020"

Представитель отечественной эстрады Юрий Лоза всерьез обеспокоен тем, какой образ создает у европейского слушателя российский артист, поющий на английском языке. По мнению певца, исполнитель на подобном шоу должен представлять культурное наследие своей страны. Поэтому Юрий Эдуардович поддерживает решение французских исполнителей жертвовать победой во имя выступления на родном языке и советует использовать этот опыт для популяризации российской речи.

Лоза считает, что выбирать представителя для песенного конкурса нужно с помощью народного голосования. Поэтому не исключает возможности, что на «Евровидение-2020» может поехать Ольга Бузова. Ведь на данный момент 33-летняя певица является одной из самых востребованных и популярных звезд эстрады.

При этом Юрий Лоза утверждает, что Бузова постоянно использует фонограмму на своих концертах и никто на самом деле не знает, как звучит ее голос. Маэстро волнуется, чтобы на следующем международном конкурсе не повторился конфуз, который в этом году постиг Мадонну. Потому певец предлагает оценить вокальные данные Ольги Бузовой.

Также исполнитель хита «Плот» рекомендует не стремиться к победе любой ценой, используя стандартные композиции, а создать качественный и неформатный русскоязычный музыкальный продукт.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 14:15


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