Экс-глава спецслужб Израиля Кедми высказался о “поражении” Запада на Украине
Ранее возглавлявший спецслужбы Израиля Яков Кедми высказал свое мнение о том, что Запад потерпел “поражение” на Украине. Слова бывшего представителя госучреждения “Натив” прозвучали на “России 1”.
По мнению эксперта, посредством воздействия на Украину западные страны хотели ослабить Россию. При этом Кедми подчеркнул, что в остальном страна не вызывает интереса у Дональда Трампа, поскольку не вписывается в нацинтересы США. После госпереворота в государстве Вашингтон надеялся приблизиться к границам РФ и разместить там свое вооружение, однако замысел провалился. Именно на фоне этого отношение стран Запада к Украине изменилось.
Более того, настаивает представитель Израиля, действия западных государств имели противоположный эффект, и Россия за последние годы лишь усилила свои позиции. Также Кедми убежден, что с недавних пор ЕС начал уделять Украине заметно меньше внимания, чем в начале конфликта в 2014 году.