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Авто

Озвучен ТОП-5 самых быстрых серийных кроссоверов

Эксперты составили ТОП-5 самых быстрых серийных кроссоверов, предлагающихся для приобретения на авторынке. Соответствующий перечень опубликован специалистами портала SpeedMe.
Озвучен ТОП-5 самых быстрых серийных кроссоверов

Новый BMW Х6 М может похвастаться мотором на 4,4 литра, способным генерировать порядка 575 лошадиных сил при 750 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена АКПП на восемь скоростей, а на набор 100 км/ч потребуется 4,2 секунды. Большой мощностью в 585 “лошадок” может похвастаться Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe, имеющий двигатель объемом 5,5 литра. Семидиапазонная АКПП сочетается с полноприводной 4MATIC, а разогнаться до “сотни” можно за 4,1 секунды. Максимальная скорость ограничена показателем 250 км/ч. Тройку лидеров открывает оснащенный 6,0-литровым мотором Bentley Bentayga. Установка выдает 608 лошадиных сил и набирает 100 км/ч за 4,1 секунды, пока “максималка” равна 301 км/ч.

Второе место принадлежит Jeep Grand Cherokee Trackhawk с генерирующим 717 лошадиных сил двигателем объемом 6,2 литра, а чтобы достичь 100 км/ч, кроссоверу потребуется 3,7 секунды. Первое место в ТОП-5 у Lamborghini Urus с баком на 4,0 литра и мощностью 650 л.с. “Сотню” авто набирает за 3,6 секунды, а максимум разгоняется до 305 км/ч.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:12


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