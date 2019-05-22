Эксперты назвали лучшие авто с высоким дорожным просветом
Эксперты составили рейтинг лучших авто, способных похвастаться высоким дорожным просветом. Благодаря большому клиренсу машина с легкостью осилит бездорожье, что актуально для России.
Кроссовер Infiniti QX80 может похвастаться клиренсом в 234 мм, при этом авто габаритное. Его стоимость стартует в России почти от 4,5 млн рублей. Двигатель имеет объем 5,6 литра, генерируя 405 “лошадок”, а трансмиссия представлена “автоматом” на семь скоростей. Опережает оппонента по высоте дорожного просвета Mitsubishi Pajero, имея 235 мм. Под капотом находится выдающий 174 лошадиные силы 3,8-литровый мотор, также предусмотрена пятиступенчатая АКПП, а обойдется авто в сумму от 2,97 млн рублей. Третьей с конца названа Lada 4x4 Bronto с ценником от 723 тысяч. Размер клиренса равен 240 мм.
Mercedes-Benz G-klasse получил клиренс в 241 мм, но отталкивает ценник от 9 млн рублей. В базовой комплектации авто оснащено мотором V8, генерирующим 422 л.с., имеется девятискоростной “автомат”. Второе место в ТОП-6 у Jeep Wrangler, поскольку в версии Rubicon клиренс достигает 252 мм, а модификация Sahara получила просвет 260 мм. Первенство у Land Rover Discovery, поскольку при выборе пневматической подвески спереди клиренс составляет 207 мм, а сзади — 284 мм.