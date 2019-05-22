EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Авто

Эксперты назвали лучшие авто с высоким дорожным просветом

Эксперты составили рейтинг лучших авто, способных похвастаться высоким дорожным просветом. Благодаря большому клиренсу машина с легкостью осилит бездорожье, что актуально для России.
Эксперты назвали лучшие авто с высоким дорожным просветом

Кроссовер Infiniti QX80 может похвастаться клиренсом в 234 мм, при этом авто габаритное. Его стоимость стартует в России почти от 4,5 млн рублей. Двигатель имеет объем 5,6 литра, генерируя 405 “лошадок”, а трансмиссия представлена “автоматом” на семь скоростей. Опережает оппонента по высоте дорожного просвета Mitsubishi Pajero, имея 235 мм. Под капотом находится выдающий 174 лошадиные силы 3,8-литровый мотор, также предусмотрена пятиступенчатая АКПП, а обойдется авто в сумму от 2,97 млн рублей. Третьей с конца названа Lada 4x4 Bronto с ценником от 723 тысяч. Размер клиренса равен 240 мм.

Mercedes-Benz G-klasse получил клиренс в 241 мм, но отталкивает ценник от 9 млн рублей. В базовой комплектации авто оснащено мотором V8, генерирующим 422 л.с., имеется девятискоростной “автомат”. Второе место в ТОП-6 у Jeep Wrangler, поскольку в версии Rubicon клиренс достигает 252 мм, а модификация Sahara получила просвет 260 мм. Первенство у Land Rover Discovery, поскольку при выборе пневматической подвески спереди клиренс составляет 207 мм, а сзади — 284 мм.

Читайте также: Озвучен ТОП-5 самых быстрых серийных кроссоверов

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:21


Читайте также
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
У китайских дилеров появился кроссовер Hongqi HS7 на базе
Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной
Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
Названы три самые надежные иномарки с пробегом из Европы
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Армия США признала непригодными новейшие броневики Oshkosh
Российские умельцы показали, как отремонтировать бампер
УАЗ показал эволюцию интерьера внедорожника “Патриот”
Эксперты назвали последствия регулярного перескакивания
В декабре в России стартует серийный выпуск электрокаров
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 17:08 Лера Кудрявцева продолжает скрывать лицо девятимесячной
22.05, 17:05 В Израиле ученые сварили “пиво фараонов” на дрожжах из
22.05, 16:57 Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую
22.05, 16:47 Ольга Бузова скрывает проблемы с кожей под «тоннами»
22.05, 16:41 Ксения Бородина рассказала про ужасы зоопарка
22.05, 16:39 Озвучена дата внеочередных выборов в Верховную Раду
22.05, 16:39 Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив раскритиковала
22.05, 16:30 Анастасия Волочкова попала в ВИП-клуб после публикации
22.05, 16:23 Карди Би вынуждена отменить выступления из-за осложнений
22.05, 16:19 “Втянули в какие-то игры”: Алсу впервые
22.05, 16:15 Павел Прилучный и Агата Муцениеце по-разному видят
22.05, 16:08 Владимир Соловьев жестко пояснил Трюхану, что ждет ВСУ
22.05, 16:07 В Сети спорят, на кого похожа дочь Максима Галкина и
22.05, 16:05 В Минздраве назвали способы предотвращения меланомы
22.05, 15:56 Ирина Дубцова и Николай Басков записали необычное видео
22.05, 15:54 Полина Гагарина стала официальным амбассадором
22.05, 15:53 В Департаменте образования Москвы расскажут о проекте
22.05, 15:50 Супруга Дмитрия Диброва Полина опубликовала фото в
22.05, 15:49 Писатель Алексей Иванов сравнил промышленный Манчестер и
22.05, 15:40 Супруга Уилла Смита страдала зависимостью от порнографии