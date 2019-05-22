EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом

Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется для обработки своих фотографий фотошопом. Откровенный пост звездной телеведущей появился в ее Instagram-аккаунте.
Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом

Анфиса Чехова опубликовала свежее фото, на котором позирует в новом джинсовом платье. В сопровождении к снимку теледива сообщила, что чего только не читает в директ после своих сторис с фотосессий. Пользователи высказывают самые разные мнения, поэтому она решила позволить директным комментаторам выйти на свет из тьмы и, если это сделает их счастливее, публиковать свои сообщения в Instagram. Звезда добавила, что на представленном фото нет и грамма фотошопа, хотя иногда она им все же пользуется.

Многочисленные подписчики пишут, что Анфиса Чехова выглядит как всегда прекрасно. Пользователи отмечают, что им нравится и стиль и фигура теледивы, и призывают ее не обращать внимания на недоброжелателей, которые живут по принцу «сделал гадость- на душе радость».

«Анфисочка, главное, чтобы вы были счастливы, и это счастье и радость были внутри. А на счёт людей, ну такие они, кто-то несчастен, а кто-то завистлив», - пишут фанаты.

Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом

Новый пост всего за час с момента публикации собрал свыше 17 000 отметок «Нравится».

Читайте также: Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились ради выпускного младшего сына

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 14:03


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
“Нелепая показуха”: Стас Садальский прокомментировал
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 17:08 Лера Кудрявцева продолжает скрывать лицо девятимесячной
22.05, 17:05 В Израиле ученые сварили “пиво фараонов” на дрожжах из
22.05, 16:57 Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую
22.05, 16:47 Ольга Бузова скрывает проблемы с кожей под «тоннами»
22.05, 16:41 Ксения Бородина рассказала про ужасы зоопарка
22.05, 16:39 Озвучена дата внеочередных выборов в Верховную Раду
22.05, 16:39 Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив раскритиковала
22.05, 16:30 Анастасия Волочкова попала в ВИП-клуб после публикации
22.05, 16:23 Карди Би вынуждена отменить выступления из-за осложнений
22.05, 16:19 “Втянули в какие-то игры”: Алсу впервые
22.05, 16:15 Павел Прилучный и Агата Муцениеце по-разному видят
22.05, 16:08 Владимир Соловьев жестко пояснил Трюхану, что ждет ВСУ
22.05, 16:07 В Сети спорят, на кого похожа дочь Максима Галкина и
22.05, 16:05 В Минздраве назвали способы предотвращения меланомы
22.05, 15:56 Ирина Дубцова и Николай Басков записали необычное видео
22.05, 15:54 Полина Гагарина стала официальным амбассадором
22.05, 15:53 В Департаменте образования Москвы расскажут о проекте
22.05, 15:50 Супруга Дмитрия Диброва Полина опубликовала фото в
22.05, 15:49 Писатель Алексей Иванов сравнил промышленный Манчестер и
22.05, 15:40 Супруга Уилла Смита страдала зависимостью от порнографии