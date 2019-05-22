Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом

«Анфисочка, главное, чтобы вы были счастливы, и это счастье и радость были внутри. А на счёт людей, ну такие они, кто-то несчастен, а кто-то завистлив», - пишут фанаты.

Анфиса Чехова опубликовала свежее фото, на котором позирует в новом джинсовом платье. В сопровождении к снимку теледива сообщила, что чего только не читает в директ после своих сторис с фотосессий. Пользователи высказывают самые разные мнения, поэтому она решила позволить директным комментаторам выйти на свет из тьмы и, если это сделает их счастливее, публиковать свои сообщения в Instagram. Звезда добавила, что на представленном фото нет и грамма фотошопа, хотя иногда она им все же пользуется.Многочисленные подписчики пишут, что Анфиса Чехова выглядит как всегда прекрасно. Пользователи отмечают, что им нравится и стиль и фигура теледивы, и призывают ее не обращать внимания на недоброжелателей, которые живут по принцу «сделал гадость- на душе радость».Новый пост всего за час с момента публикации собрал свыше 17 000 отметок «Нравится».

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Автор: Нина Лукашева

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