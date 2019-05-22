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Общество

Из-за врожденной болезни 11-летний мальчик нуждается в срочной операции

Илье Тенишеву всего 11 лет, но мальчик с самого детства страдает от врожденной варусной деформации шейки бедренной кости, которая сопровождается недоразвитием тазобедренного сустава в паре с укорочением бедренной кости. Сейчас ребенку нужна операция, для проведения которой организован сбор средств.
Из-за врожденной болезни 11-летний мальчик нуждается в срочной операции

Уже к семи годам Илья Тенишев пережил четыре тяжелые операции, а выданный мальчику ортез больше напоминал ногу куклы времен СССР. Местные врачи предлагали не удлинить тазобедренный сустав, а срастить бедренную и тазовую кости, но тогда бы ребенок в будущем не смог бы даже сидеть. В течение лечения юноша демонстрировал стойкость и целеустремленность, хотя и страдал от невозможности заниматься любимыми делами или играть со сверстниками во дворе.

Родные мальчика искали другие варианты решение проблемы и в итоге провести операцию согласились специалисты из США в Медицинском центре Св. Марии. После первого этапа лечения, который обошелся в большую сумму, собранную небезразличными людьми, результаты оказались впечатляющими. Сейчас организация “География Добра” пытается собрать еще 9,5 млн рублей, что позволит 11-летнему мальчику вернуться к нормальной жизни.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:53


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