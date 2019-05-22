Николай Басков поздравил христиан и своих тезок с Днем святого Николая

Николай Басков опубликовал поздравительную открытку с изображением Святого Николая Чудотворца, который считается покровителем всех плавающих и путешествующих. На иллюстрированной карточке присутствует поздравление и пожелание крепкого здоровья, счастья, любви, достатка и мира. Многочисленным подписчикам публикация Николая Баскова понравилась. Пользователи публикуют ответные поздравления с Днем Ангела и желают Николаю Баскову здоровья, удачи, счастья и новых творческих успехов.За несколько минут после публикации поздравительный пост артиста собрал множество ответных пожеланий и огромное количество комментариев.

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Автор: Нина Лукашева

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