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Наука

Назван секрет популярности женщин у мужчин

Специалисты назвали секрет успешности и популярности женщин у мужчин. Некоторые считают, что неудачи заключаются в отсутствии энергии у представительниц слабого пола.
Назван секрет популярности женщин у мужчин

В прошлом политик, а сейчас успешная писательница Ирина Хакамада отмечает, что успешный мужчина, встретив возлюбленную, теряет все спустя время. Бывают и такие ситуации, когда он достигает всего, находясь рядом со второй половиной. Энергия к мужчинам приходит из Космоса, а к женщинам от Земли. Благодаря ей представители сильного пола становятся постоянными, спокойными, уравновешенными. Когда женщина не делится своей энергией, мужчина начинает проявлять грубость и агрессию. Представительницы прекрасного пола привыкли пользоваться косметикой, прибегать к пластике, однако Хакамада убеждена, что если их глаза не будут гореть, вряд ли мужчины обратят на их внимание. Напротив, те, кто имеет ярко выраженную энергетику, приносят своим избранникам радость и счастье.

Человек не может полноценно существовать без еды и энергии. Последняя помогает людям духовно развиваться. Чтобы организм восстановил энергию, необходимо наладить рацион питания, чаще общаться с природой, заняться спортом, смотреть на жизнь с большим оптимизмом, сообщает издание PanetToday.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:30


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